Срещата "Hello Varna! Hello World" събра топ експерти от IT сектора във Варна

Кръгла маса на тема "Технологиите, които определят бъдещето на дигиталната трансформация", част от кампанията "Hello Varna! Hello World!" на DXC Technology България, събра международни и български топ експерти от IT-сектора, представители на академичните среди и на бизнеса. Сред гостите на събитието бяха кметът на Варна Иван Портних и министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.



Кампанията "Hello Varna! Hello World! има за цел да насърчи местните таланти, да стимулира цифровия напредък и да допринесе за растежа на общността. Чрез партньорства и съвместни проекти ние вярваме в създаването на безкрайни възможности и превръщането на Варна във водещ център на технологиите и иновациите, заявяват от компанията.



В словото си пред участниците в кметът Иван Портних припомни, че като град на знанието, с 6 университета и над 30 000 студенти, Варна все по-активно привлича бизнес, свързан с високите технологии. Доказателство за това е и фактът, че DXC Technology България избра Варна за място, в което да успешно развива своя бизнес, отваря нови работни места, каза Иван Портних.



България е на трето място в Югоизточна Европа по брой стартъпи, както и на второ място по привлекателност за отваряне на офиси за такива, каза министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева. Тя подчерта, че една от основните цели на министерството е да бъде ребрандирана страната ни като място за иновации, където се създават продукти и услуги с висока добавена стойност. По думите на й, основната задача на министерството е привличането на сериозни инвеститори, като в това отношение DXC Technology е много добър пример, защото компанията си взаимодейства със стартъпи в развиването на последното ниво технологии.



По време на дискусията бяха обсъждани и теми за разгръщането на потенциала на анализа на "големи данни" (Big data analytics) и развитието на изкуствения интелект (ИИ), както и сигурното използване на новите технологии в защитена кибер среда.