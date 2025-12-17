Благомир Коцев.
Общинските съветници са под домашен арест от октомври, след решение на Софийски апелативен съд.
Днес Варненският окръжен съд разпореди мярка за двамата съветници - за Николай Стефанов - 200 000 лева, а за Йордан Кателиев – 150 000 лева.
Парите за гаранциите трябва да бъдат внесени до седем дни. Същият е и срокът за обжалване определението на съда.
Срещу 200 и 150 хиляди лева пуснаха общинските съветници по делото "Коцев"
