Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Варненският окръжен съд определи мярка "парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Те са обвиняеми по дело за престъпен сговор заедно с варненския кмет Благомир Коцев.

Общинските съветници са под домашен арест от октомври, след решение на Софийски апелативен съд.

Днес Варненският окръжен съд разпореди мярка за двамата съветници - за Николай Стефанов - 200 000 лева, а за Йордан Кателиев – 150 000 лева.

Парите за гаранциите трябва да бъдат внесени до седем дни. Същият е и срокът за обжалване определението на съда.