Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна
"Диша сама и е контактна.
Благодаря на лекарите от МБАЛ “Света Анна" Варна за всички грижи. Огромни благодарности на всички, които дариха кръв за да спасят един млад живот.
Престои дълъг процес на възстановяване. Ние ще помагаме с всички сили и възможности."
Пилотът, врязал се в публиката на състезание край Варна, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност
06.10
Варненец с шокиращи думи: Разминахме се на косъм с по-голяма трагедия при ралито край Аладжа манастир
06.10
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
06.10
След инцидента във Варна: Спортният министър разпореди проверка на Автомобилната федерация на България
05.10
Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за инцидента на автомобилно състезание
05.10
