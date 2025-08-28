ЗАРЕЖДАНЕ...
Стана ясна причината за кризата с боклука във Варна
На територията на Общината контейнерите са 2400. Всеки ден на терен излизат близо 60 камиони, като 12 от тях са от автоматичната система. Точно такива са аварирали последните дни - два чисто нови, в гаранция, и още два.
Това е довело до забавяне в почистването на определени райони в града. Често обаче за аварирането на камионите причина са самите граждани, които изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите, така те аварират, а попадайки и в камионите, също биват повредени.
От думите на сметопочистващата компания става ясно, че правят всичко възможно за решаването на проблема, но все пак градът е голям и нещата не се случват с магическа пръчка.
Фирмата се ангажира да реши проблема в най-кратки срокове.
Заместник-кметът Илия Коев поясни, че капацитет техниката не се променя през лятото, когато заради туристите, броят на пребиваващите в града нараства двойно. "Това е пропуск на договора, който е подписан преди години и в момента търсим варианти, в които да накараме фирмата да достави допълнителна техника. Тя е длъжна да си изпълнява своите ангажименти. До момента има над 600 000 лв. наложения санкции на самата фирма и на недобросъвестни граждани", обясни Илия Коев.
