Оплитане и задушаване в рибарски мрежи е причината за смъртта на над 300 мъртви средиземноморски буревестника и 9 делфина, които морето изкара по плажовете в районите на Шабла, Дуранкулак и Езерец. Това установи аутопсията на част от животните, направена в Тракийски университет - Стара Загора. В нея участва и екип на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани“, които организираха изследването. Това съобщи за Радио Варна д-р Руско Петров от "Зелени Балкани“ .

Припомняме, че Областната дирекция по безопасност на храните - Добрич изследва птиците за инфлуенца и резултатът беше отрицателен, а Басейнова дирекция за черноморски район оповести на база проби, че причината за смъртта на дивите животни не е в морската вода.

Решението са т.нар. пингъри, снабдени със звукови устройства, които ще отблъскват делфините, каза д-р Петров.

Има различни такива устройства, които се закачат отдолу на мрежите и те отблъскват делфините, защото те се ориентират под водата с ехолокация.

Тези устройства не са чак толкова скъпи, но рибарите не са задължени да ги поставят, коментира още ветеринарят. Министерство на околната среда и водите работи от 2022 г. по този въпрос, но е необходимо и Министерство на земеделието да участва, защото тъкмо към него е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Могат да им бъдат предоставяни по някоя от програмите, каза още д-р Руско Петров.