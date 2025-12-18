Първите действия, свързани с цялостния ремонт на Аспаруховия мост, не могат да станат факт по-рано от средата на 2027 година или през 2028 г. Тази прогноза даде за Радио Варна общинският съветник Георги Кулински - председател на работната група за обследване на съоръжението.До края на тази година трябва да бъде възложено техническото обследване на Аспаруховия мост, а целта е да се изясни актуалното техническо състояние на моста и да се подготви основата за цялостен ремонт. Очаква се анализът да приключи до средата на 2026 година. До края на следващата година пък се очаква да бъде пусната процедурата по обществената поръчка след проектирането, обясни още Кулински.Монтирани са преброителни камери на моста, а целта е да се изчисли каква е натовареността на съоръжението както от Боровец, Галата, Ракитника и Прибой, така и в посока Приселци, обясни Кулински, след което добави:Колкото повече се бавим, толкова по-скъп се очаква да бъде ремонтът на Аспаруховия мост. Всяко едно действие би спестило средства и изненади по отношение експлоатацията на съоръжението. Много отдавна не е правен капитален ремонт на моста.Пешеходни зони, велоалея и контролираща система, която да пренасочва при необходимост трафика на моста, са сред предвидените дейности по ремонта на съоръжението. Идеята е още при стъпването на моста на шофьорите да се зададе обходен маршрут. "Параметрите са зададени, а от дирекция "Инженерна инфраструктура" са поели ангажимент да се посочат индикативните стойности", обясни Кулински.Потенциал за втори градски мост от страна на държавата няма, каза още специалистът. По думите му алтернативни решения трябва да се търсят на регионално ниво.