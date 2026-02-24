Разкриха кога ще е готов новият стадион "Арена Варна“. Ако няма промяна на икономическата или политическата ситуация то той трябва да отвори врати до края на следващата година.Капацитетът му ще е 22 хиляди места, съобщи днес на пресконференция Пламен Андреев - изпълнителен директор на "Спортен комплекс Варна" АД. На нея присъстваха и Ивелина Шабан - финансов консултант, и Станислав Василев - технически ръководител на проекта.Целта е стадионът да бъде лицензиран по стандартите на ФИФА и УЕФА. Ще има и паркинг за 700 автомобили. Комплексът ще разполага и множество спортни зали, като целта му е той да бъде спортно бижу за всякакви видове спортове във Варна.Ще разполага и с модулна сцена за големи концерти и други неспортни мероприятия.Техническият ръководител на проекта Станислав Василев обясни, че към момента се работи по конструкцията на съоръжението на Секто "Г“. Работи се и по козирките на сектори "А“ и "В“.Финансовият консултант Ивелина Шабан допълни, че до момента са вложени над 32 млн. евро. Общо за завършването на целия проект са нужни 43 826 000 евро, като 15 339 000 са от държавата, а останалите над 28 милиона евро от "Химимпорт“ АД.Тя обясни още, че няма стадион, освен на големите футболни грандове в Европа, който сам да се издържа. Поради тази причина е разработен специален бизнес модел, така че да не се стига до форсмажорни обстоятелства, поради липса на средства в бъдеще време. За да стане това ще бъдат построени 3 жилищни сгради (под "Кауфланд“). Целта е тяхната продажба и средства от наеми да осигурява свежи средства за спортния комплекс. Ще има и басейн в комплекса, както и нова сграда за спортната гимнастика и за спортен диспансер.Към момента собствеността на дружеството е разпределена по следния начин: 65 на сто е на "Химимпорт“, 10,4 на Община Варна, а останалите проценти са на държавата.Целта ни стадион "Арена Варна“ да получи лиценз за евротурнирите, стана още ясно от думите на Пламен Андреев.