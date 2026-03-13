Стана ясно кога ще завърши ремонтът на ОУ "Йордан Йовков" във Варна
С гордост вече можем да заявим, че спазваме ангажимента, който очертахме като приоритет на нашия мандат, а именно - подобряването на образователната инфраструктурата в града. През следващите няколко месеца поетапно ще бъдат издадени и останалите обекти – основните ремонти на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ "Добри Чинтулов“, ДГ "Петър Берон“ и Средношколското общежитие "Михаил Колони“, както и построяването на нова сграда за танци към СУХНИ "Константин Преславски“. В резултат на тези усилия хиляди варненски деца от есента ще учат в модерна европейска среда, каза при посещението си кметът Коцев.
Заместник-кметът Павел Попов допълни, че ОУ "Йордан Йовков“ е сред обектите, които се изпълняват изцяло с европейско финансиране в размер на 2,3 млн. евро. Мерките за енергийна ефективност са от ключово значение – това ще доведе до спестяване на сериозни средства в бюджета. Много важно е и осигуряването на достъпна среда, така че никой да не е поставен в неравностойно положение. Като цяло присъствието в една подобрена учебна среда подобрява и качеството на преподаването и усвояването на учебния материал, каза още Попов.
Първата сграда на ОУ "Йордан Йовков“ е построена през 1938 г., а през 1964 г. се надстроява с четвърти етаж, пристрояват се учебна част и гимнастически салон. Общата РЗП на обекта е 2 669 m². Преди стартирането на ремонта в нея са се обучавали 585 ученици на две смени.
Настоящият проект включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност и обновяване на цялостния облик на сградата, изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда. Основната задача на проекта е осигуряване на съвременни условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, което да допринесе за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и да подобри резултатите на учениците.
Изцяло е подменена външната дограма, фасадата е топлоизолирана, променен е източникът на топлинна енергия от нафта в газ, изградена е фотоволтаична система на покрива на основната сграда, както и система за климатизация на основната сграда и на физкултурния салон. Нова вентилация е изградена в класните стаи, физкултурния салон и столовата.
Направени са и необходимите функционални промени - подмяна на вратите, подовите настилки в коридорите и класните стаи, стълбищните клетки, административните помещения и физкултурния салон. Интериорът е естетизиран с модерни решения, цветове и материали.
С концерт на Павел Балев и цигуларите Мариан Краев и Красимир Щерев откриват Великденския музикален фестивал във Варна
Стела Николова каза кога може да почне ремонтът на Аспарухов мост...
17:06 / 12.03.2026
Предупредиха: Кърлежите вече са активни
11:57 / 12.03.2026
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:01 / 11.03.2026
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
