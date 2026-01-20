Стана ясно кога стартира цялостният ремонт на Аспаруховия мост
Около това се обединиха всички, които разискваха вчера важния въпрос, касаещ бъдещето на Аспаруховия мост.
От публикация на народния представител Стела Николова става ясно какво е разисквано на важната среща, която се проведе вчера в зала "Варна“ на общинската администрация.
Ето какво пише тя във Фейсбук:
Връщам се от кръгла маса за ремонта на Аспаруховия мост.
Започната като работна група - инициатива на транспортна комисия към Общинския съвет, това се превърна в много повече и на срещата беше и шефа на АПИ - Вълчев.
Обсъдиха се много варианти за алтернативи на Аспаруховия мост, като и кметът Благомир Коцев, и експерти смятат, че клапов/подвижен мост е необходим преди ремонта на Аспаруховия мост, защото държавата друг мост няма да направи, освен онзи, който се чака за магистрала "Черно море" при Белослав.
За първи път в демократичната ни история имаме варненско лоби от народни представители, които без да партизират са готови заедно да работят за интересите на Варна. Бяхме отново заедно с колегите Кристиян Ганчев, Ивайло Костадинов и Коста Стоянов.
Много се радвам, че колегите приеха идеята ми и за среща при министъра, която направихме в края на миналата година.
Всички институции, които имат връзка с ремонта и алтернативи за Аспарухов мост, бяха поканени и дадоха становище, както и идеи, и загриженост как, кога и по най-добър начин да се случи всичко.
Благодарение на общинския съветник и председател на транспортна комисия г-н Кулински най-сетне във Варна представители на местна и централна власт работят заедно.
От групата "Алтернативата на гражданите" в Общинския съвет на Варна допълниха в социалната мрежа: Днес Варна видя нещо рядко – институции и партии, които не спорят, а работят заедно.
По инициатива на Алтернативата и председателя на постоянната комисия "Транспорт“ Георги Кулински, днес събрахме на една маса АПИ, Община Варна и народни представители.
Постигнахме съгласие по най-важната тема за район "Аспарухово“ и "Галата“: Няма да се прави ремонт на Аспарухов мост, преди да е осигурена алтернатива – подвижен мост.
Това е доказателство, че ролята на Общинския съвет не е да бъде арена на скандали, а място за прагматични решения.
