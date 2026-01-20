За да стартира цялостният ремонт на Аспаруховия мост трябда да се извърши предварително изключително важна дейност, а тя е да се гарантира достъпа на живеещите в район "Аспарухово" (едноименният квартал, както и квартал "Галата", селищните образувания "Боровец - Север", "Боровец - Юг", "Прибой", "Ветеран", "Ракитника", както и двете села от Община Варна - Звездица и Константиново) до центъра на града. Това може да стане само чрез изграждане на клапов/подвижен мост, който временно да поеме трафика.Около това се обединиха всички, които разискваха вчера важния въпрос, касаещ бъдещето на Аспаруховия мост.От публикация на народния представител Стела Николова става ясно какво е разисквано на важната среща, която се проведе вчера в зала "Варна“ на общинската администрация.Ето какво пише тя във Фейсбук:Връщам се от кръгла маса за ремонта на Аспаруховия мост.Започната като работна група - инициатива на транспортна комисия към Общинския съвет, това се превърна в много повече и на срещата беше и шефа на АПИ - Вълчев.Обсъдиха се много варианти за алтернативи на Аспаруховия мост, като и кметът Благомир Коцев, и експерти смятат, че клапов/подвижен мост е необходим преди ремонта на Аспаруховия мост, защото държавата друг мост няма да направи, освен онзи, който се чака за магистрала "Черно море" при Белослав.За първи път в демократичната ни история имаме варненско лоби от народни представители, които без да партизират са готови заедно да работят за интересите на Варна. Бяхме отново заедно с колегите Кристиян Ганчев, Ивайло Костадинов и Коста Стоянов.Много се радвам, че колегите приеха идеята ми и за среща при министъра, която направихме в края на миналата година.Всички институции, които имат връзка с ремонта и алтернативи за Аспарухов мост, бяха поканени и дадоха становище, както и идеи, и загриженост как, кога и по най-добър начин да се случи всичко.Благодарение на общинския съветник и председател на транспортна комисия г-н Кулински най-сетне във Варна представители на местна и централна власт работят заедно.От групата "Алтернативата на гражданите" в Общинския съвет на Варна допълниха в социалната мрежа: Днес Варна видя нещо рядко – институции и партии, които не спорят, а работят заедно.По инициатива на Алтернативата и председателя на постоянната комисия "Транспорт“ Георги Кулински, днес събрахме на една маса АПИ, Община Варна и народни представители.Постигнахме съгласие по най-важната тема за район "Аспарухово“ и "Галата“: Няма да се прави ремонт на Аспарухов мост, преди да е осигурена алтернатива – подвижен мост.Това е доказателство, че ролята на Общинския съвет не е да бъде арена на скандали, а място за прагматични решения.