Стана ясно кой ще е временен кмет на Варна до 5 декември
©
Със заповед на кмета на Община Варна Благомир Коцев е разпоредено от днес - 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова с всички произтичащи от това права и задължения, съгласно действащото законодателство.
Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.
Още по темата
/
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Екипът на Коцев: Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това
14.11
Още от категорията
/
Коста Стоянов от "Възраждане" поиска от държавата премахването на нерегламентирано сметище край Варна
17.11
ОИЦ-Варна домакинства информационна среща по проект по програма за трансгранично сътрудничество
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Масови проверки на полицията и НАП във Варна
08:29 / 18.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има по...
19:04 / 17.11.2025
Варна е предупредена за утре!
14:51 / 17.11.2025
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.