С близо една пета са нараснали приходите на строителните компании на годишна база. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания – Варна. По окончателни данни на Националния статистически институт през 2024 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 2 185.4 млн. лв., като се увеличават с 19.8% спрямо 2023 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 985.3 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт - 200.1 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 71.9%, а на жилищни сгради - 28.1%.През 2024 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 1 243.9 млн. лв., като се увеличават с 15.6% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 65.5%, а от строителство на нежилищни сгради - 34.5% от общите приходи от сградно строителство. В област Варна приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са в размер на 941.5 млн. лв., или 43.1% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е "Транспортна инфраструктура - пътища, 1 самолетни писти, тунели, мостове“ - 53.4%.