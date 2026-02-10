Стана ясно с колко са нараснали приходите на строителните фирми във Варна
През 2024 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 1 243.9 млн. лв., като се увеличават с 15.6% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 65.5%, а от строителство на нежилищни сгради - 34.5% от общите приходи от сградно строителство. В област Варна приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са в размер на 941.5 млн. лв., или 43.1% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е "Транспортна инфраструктура - пътища, 1 самолетни писти, тунели, мостове“ - 53.4%.
