През декември 2025 г. в област Варна са функционирали 137 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.4 хил. стаи и 12.5 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 3.0%, а на леглата в тях намалява с 1.4%. Общият брой на нощувките в областта е 67.6 хил., или с 12.9% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 36.4 хил. нощувки, а чуждите - 31.2 хил. нощувки. През декември 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.5% от общия брой нощувки на чужди и 57.0% - на български граждани, стана ясно от данни, изнесени от Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.5% от нощувките на чужди и 19.0% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 7.0 и 24.0%.Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 8.8% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 32.1 хиляди. От всички пренощували лица 33.4% са чужди граждани, като 81.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.Общата заетост на леглата в областта е 17.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 20.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 2.2 процентни пункта.Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 12.0% спрямо същия месец на предходната година и достигат 6.5 млн. лв., като 3.3 млн. лв. са от български граждани, а 3.2 млн. лв. - от чужди граждани.