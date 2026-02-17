Стана ясно скъпи или евтини хотели се предпочитат във Варна
В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.5% от нощувките на чужди и 19.0% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 7.0 и 24.0%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 8.8% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 32.1 хиляди. От всички пренощували лица 33.4% са чужди граждани, като 81.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.
Общата заетост на леглата в областта е 17.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 20.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 2.2 процентни пункта.
Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 12.0% спрямо същия месец на предходната година и достигат 6.5 млн. лв., като 3.3 млн. лв. са от български граждани, а 3.2 млн. лв. - от чужди граждани.
