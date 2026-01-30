ексклузивно Varna24.bg информира за премахването на строителната ограда, която обграждаше късноримска старина на Шишковата градинка във Варна. Тя бе сложена след като на 13 август 2024 година голям клон се отчупи и падна върху бронираното стъкло, с което са покрити археологическите останки.
На мястото на счупеното стъкло са заварени дебели стоманени листове. Много варненци се притесниха, че това ще остане така за вечни времена.
От район "Одесос“ излязоха с позиция: Визуалният достъп до археологическите структури на площад "Екзарх Йосиф“ (Шишкова градинка) ще бъде осигурен след поставяне на прозирни плоскости-закалени стъкла. Така обектът ще бъде възстановен в цялост. В момента се търси икономично и ефективно решение за поставяне на прозирните плоскости, след като преди дни обектът беше обезопасен от общината и беше поставен временен капак.
През декември 2025 г. бе проведена среща между представители на общинската администрация, на районната администрация на "Одесос“ и ръководителя на проектантския екип на експозиционното съоръжение – арх. Жулиан Начев. На срещата бе обсъден фунцкционален вариант за предпазване на археологическите разкопки с временно решение - защитен метален капак. Решението е достатъчно ефективно, за да бъдат премахнати загражденията със строителна ограда, които вече повече от година загрозяват площада, възпрепятстват визуалната връзка с морето и морската градина и събират боклуци.
Varna24.bg припомня, че бронираното стъкло, което покрива археологическите находки в Шишковата градинка, бе строшено през август 2024 г. след падане на клон от дърво.
Варненци обаче коментират, че още в началото този проект не е изпълнен както трябва. Тогава се твърдеше, че стъклото е специално, бронирано, но все пак се строши. Хората дават за сравнение известният стъклен пешеходен мост "Джандзядзие“ в провинция Хунан. Той е открит на 20 август 2016 г. и е построен като туристическа атракция. Стъкленият пешеходен мост "Джандзядзие“ е най-дългият и най-висок мост със стъклено дъно в света. Общата му дължина е 430 метра и има ширина от 6 метра и е окачен на около 300 метра над земята. За сравнение Аспаруховият мост е път пъти по-нисък. Там обаче, въпреки туристическия поток, не се е счупило нито едно стъкло.
Стана ясно защо има метално покритие върху старината на Шишковата градинка
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инвеститорски интереси към мястото
