Седем номинации за награда "Варна“ за ярки постижения в областта на културата ще бъдат предложени за одобрение на ресорната комисия към Общински съвет – Варна. Решението е взето след тайно гласуване от седемчленно жури, което излъчи писателя Валентин Димитров и шест творчески колектива като финалисти в различните раздели. В четири от категориите – Голяма награда "Варна“, "Изобразителни изкуства“, "Музика“ и "Журналистика“, тази година не постъпиха номинации.

Валентин Димитров е отличен в категория "Литература“ за цялостната му творческа активност и значим принос към съвременния литературен процес. Признанието идва след издаването през 2025 г. на две негови книги – сборника с разкази "Адмиралски ефекти“ и "Балканизми. Афористична антология“.

В раздел "Театър“ са номинирани два екипа. Държавен куклен театър – Варна е отличен за иновативния сценичен подход при създаването на първия в България "воден“ спектакъл за деца "Приключенията на малката рибка Бльок“. Екипът на Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ – Варна е номиниран за високите художествени постижения и професионално майсторство при сценичната версия на "Време разделно“.

В категория "Опера“ признание получава екипът на Държавна опера – Варна за първата в България постановка на "Русалка“ от Антонин Дворжак. В "Танц“ е отличена балетната трупа към Театрално-музикален продуцентски център – Държавна опера – Варна за спектакъла "Снежанка и седемте джуджета“ с впечатляващи художествени резултати.

В раздел "Кино“ (документално) номинацията е за екипа на Регионален телевизионен център – Варна за постпродукцията на "Храбрият оловен войник“.

В категория "Архитектура“ е отличен екипът на Камара на българските архитекти в България – Регионална колегия – Варна, за високотехнологичния проект "Невидимият град“, поставящ началото на колекция от дигитални и физически модели на обекти от изгубеното културно-историческо наследство на Варна.

Окончателното решение относно присъждането на награда "Варна“ както в областта на културата, така и в сферата на науката и образованието ще бъде взето от Общинския съвет.

По традиция наградите ще бъдат връчени в навечерието на 24-ти май.