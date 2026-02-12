През 2024 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 772.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 15.2%. Това сочат Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.Дълготрайните материални активи (ДМА) са физически ресурси с натурално-веществена форма, използвани в дейността на предприятието за повече от един отчетен период (над 12 месеца). Те носят икономическа изгода, придобити са за производство, доставка на стоки/услуги или за административни цели. Основните критерии включват полезен живот над една година и стойностен праг, обикновено над 700 лв. или две минимални работни заплати.Основни характеристики на ДМА са сгради, машини, земи, транспортни средства.Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 398.0 млн. лв., следван от сектора на индустрията (с изкл. на строителството) с 376.8 млн. лева. През 2024 г. тези сектори заедно формират 43.7% от общия обем разходи за ДМА. В структурата на разходите за ДМА по икономически дейности най-голямо нарастване се наблюдава в секторите "Строителство“ и "Операции с недвижими имоти“, като в сравнение с 2023 г. относителните им дялове се увеличават съответно с 5.1 и 1.6 процентни пункта.През 2024 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на ДМА по видове. В сравнение с предходната година относителният дял на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 3.4 процентни пункта, вложените средства за закупуване на земя - с 1.5 процентни пункта, а другите разходи - с 0.5 процентни пункта, като формират съответно 34.2, 10.8 и 14.6% от общия обем инвестиции в ДМА. Същевременно се наблюдава спад с 4.6 процентни пункта при закупуването на машини, производствено оборудване и апаратура и с 0.8 пункта в направените инвестиции в транспортни средства, като те достигат съответно 23.4 и 17.0% от разходите за ДМА.