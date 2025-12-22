40-годишен варненец ограби църква, информираха от пресцентъра на МВР в морския град, от където допълниха, че в резултат на предприети незабавни полицейски действия на служители на Трето РУ той е задържан. Проверката е установила, че е криминално проявен.Инцидентът е станал преди дни. Клисарка в православен храм в ж.к. "Младост“ е съобщила, че неизвестно за нея лице от мъжки пол я е атакувало в храма. Тя била избутана, а от чекмедже в помещение в църквата са откраднати пари.Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.