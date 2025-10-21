32-годишен жител на Белослав, стар познайник на органите на реда, е заловен след бързи оперативни действия на служителите на Първо РУ, задържан е с полицейска мярка до 24 часа.Установено е, че преди дни той е увредил машина за продажба на автобусни билети, на спирка в центъра на града.Сигнал за това е подаден от служител на "Градски транспорт“ ЕАД. Срещу задържания е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.