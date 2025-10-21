ЗАРЕЖДАНЕ...
Стар познайник на полицията потроши машина за автобусни билети във Варна
Установено е, че преди дни той е увредил машина за продажба на автобусни билети, на спирка в центъра на града.
Сигнал за това е подаден от служител на "Градски транспорт“ ЕАД. Срещу задържания е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.
