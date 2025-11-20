24-годишен варненец, жител на шуменското село Пет могили, известен на МВР, е задържан вчера, в ареста на РУ Аксаково.Преди седмица мъжът е извършил кражба на лек автомобил, паркиран на ул. "Студентска“.Светкавичните действия на полицията довели до залавяне на крадеца, след като бил подаден сигнал от собственика на МПС. Униформените намерили автомобила в с. Изворско, по който имало значителни материални щети.Служителите на реда са образували досъдебно производство срещу извършителя.