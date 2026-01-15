25-годишна варненка – с дебело досие в полицията, е задържана вчера в резултат на предприети незабавни полицейски действия. Според събраните до момента данни, преди седмица тя е била проверена от криминалистите Трето РУ и в нея били намерени пакетчета, съдържащи кокаин и коноп.По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.