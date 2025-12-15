Бързите оперативно-издирвателни действия на криминалистите от РУ Девня довели до разкриване на кражба на дървени маса и стол, от с. Червенци, информираха от пресцентъра на полицията във Варна.В събота, собственика на изчезналите мебели подал жалба. Веднага, след получения сигнал от пострадалият, служителите на реда са започнали издирване и установяване на извършителя. В същия ден, униформените са намерили инкриминираните вещи и са задържали 82-годишен жител на същото село. По случая е образувано бързо производство.