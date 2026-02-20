Българският червен кръст във Варна даде старт на новия курс "Спасители на басейн“.След успешно преминат приемен изпит, 17 курсисти започват своето обучение.През следващите седмици те ще усвоят ключови знания, практически умения и професионални техники, необходими за работа като водни спасители – една от най-отговорните и значими професии, свързани с безопасността на хората.Обучението се води от екип инструктори - доказани професионалисти, които предават опита си с отдаденост и високи стандарти.