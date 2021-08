Стартира най-мащабният младежки фестивал Funcity + "Презареждане...дух, тяло, сетива"

© Варна се презарежда с най-мащабния младежки фестивал Funcity +, който тази година е под мотото "Презареждане...дух, тяло, сетива“. Основен организатор през 2021 г.е Община Варна, Дирекция "Образование и младежки дейности".



За 11-та поредна година Funcity+ дава поле за изява на млади варненски творци, артисти, музиканти, спортисти, представители на неправителствени организации, формални и неформални групи и образователни институции.



Варненският младежки фестивал ще насити със събития най-оживената централна градска част с танци, артистични изяви, демонстрации, работилници, презентации и уникални визуални проекти.



ПРОГРАМА



Младежки фестивал FUNCITY+ - 12 и 13 август 2021 г.



FUNCITY+ “ПРЕЗАРЕЖДАНЕ…ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА…"



FUNCITY+ 12и АВГУСТ ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН



12и Август - четвъртък



Час: 18:00ч. ОТКРИВАНЕ ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН



Локация: Площад "Независимост“



Събитие: Изпълнение на Представителният духов оркестър на ВМС



Участници:



Балетна формация Зведна дъга



Клуб по акробатичен рокендрол Стар Денс



Kangoo Клуб България



Клуб за танци Varna Dance Team



Танцова школа МАЛАМБО



Клуб по спортни танци"Денс Моушън Варна"



Клуб по спортни танци "Кристал"



Танцова школа ARTISTIX



Брейк формаци Крейзи форс



Актив зона – зумба с Тони



Актив зона – Тае Бо с Цвети



Латино танци Бачата Сеншуал с Милен и Плами



12и Август - четвъртък



Час: 18:30 – 21:00ч.



Локация: Площад пред магазин "New Yorker“



Събитие: DANCE! JUST DANCE! - HAPPENING



Участници:



Клуб по спортни танци"Денс Моушън Варна"



Клуб за танци Varna Dance Team



Клуб по спортни танци "Кристал"



Танцова школа МАЛАМБО – Танцова работилница







12и Август - четвъртък



Час: 18:30 – 21:00ч.



Локация: Дупката - площад "ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“



Събитие: DANCE! JUST DANCE! - HAPPENING



Участници:



Creators Dance Center



Танцова школа ARTISTIX



Урок по Бачата Сеншуал с Милен и Плами



12и Август - четвъртък



Час: 18:30 – 21:00ч.



Локация: Площад "България“ – сух фонтан "Рибаря с Рибката“



Събитие: DANCE! JUST DANCE! - HAPPENING



Участници:



Клуб по акробатичен рокендрол Стар Денс



Брейк формация "Крейзи Форс“



12и Август - четвъртък



Час:18:30 – 21:00ч.



Локация: Храм "Св. Николай Чудотворец“



Събитие: DANCE! JUST DANCE! - HAPPENING



Участници:



Kangoo Клуб България



Актив зона – зумба с Тони



Актив зона – Тае Бо с Цвети



12и Август - четвъртък



Час:18:30 – 22:00ч.



Локация:Площад "Независимост“



Събитие: Сцена "Независимост“



Участници:



18:30 – 18:50 ч. -Вокален ансамбъл "Звездни струни“ -ОДК



18:50 - 19:10ч. - ДЮТ "Златното ключе" при ЦПЛР–ОДК Варна



19:10 – 20:10ч. - Премиера на стихосбирката на Даниел Луканов "..и кратък стих ти посветих“.



Видеоекран: Представяне на "Зад маската на театъра“ - видеорепортаж на Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия“ към ОДК



Поезия Франческа Андреева



20:10-21:10ч. - Кино школа "Братя Люмиер“ - ОДК



Филмът МЕНТОЛ- ЛЯТНА КРАСОТА



12и Август - четвъртък



Час:20:00 – 23:00ч.



Локация:Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина



Събитие:



СЦЕНА "МОРСКА ГРАДИНА“ - Концерт "ВАРНА СИ ТИ“ – ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА



Участници:



20:00 -21:00 ч. - Вокална формация "Бънджи Сингърс“



21:00- 23:00 ч.: Пламен Любенов



Creators Dance Center



DIM4OU



ЯВКАТА ДЛГ



MADMATIC



SECTA



ANDYTO



KICKO SOPA



УМА И ДУМА



МОНКАТА



Мария Борисова



Немския



support by: CREATORS & DJ NAUT и др.







12и Август - четвъртък



Час:19:00 – 21:00ч.



Локация: Морска градина сцена "РАКОВИНА“



Събитие:Сцена "РАКОВИНА“



Участници:



Балетна формация "Звездна дъга“



КИТАРЕН ЦЕНТЪР с ръководител Боян Дойчев



Радослав Георгиев



РОК СКУЛ – КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА И РОК



FUNCITY+ СПОРТ



12и Август - четвъртък



Час:16:00 – 20:00ч.



Локация:Аквариум – Морска градина



Събитие:



Тенис на маса



Участници: СКТМ "Варна 2015“



12и Август - четвъртък



Час:18:00 – 20:00ч.



Локация:



Обсерватория – Морска градина



Събитие:Йога



Участници:



18:00-19:00 ч.- Бикрам йога с Франческа от "Бикрам Йога Варна“



19:00 – 20:00 ч. - Кундалини йога Варна с Веси от Адхара







12и Август - четвъртък



Час:14:00 – 18:00ч.



Локация:Двора на СУ "Св. Климент Охридски“



Събитие:Стрийт фитнес



Участници:Национално сдружение на сираците в България







12и Август - четвъртък



Час:



17:00 – 20:00ч.



Локация:Алея до Слънчевият часовник – Морска градина /в дясно по алеята към чешмата/



Събитие:Открит урок по стрелба с лък



Участници:СК "Млади Стрелци“



12и Август - четвъртък



Час:15:00 – 18:00ч.



Локация:Яхт клуб "Кап. Г. Георгиев“ на Морска гара



Събитие:Ветроходство за всеки



Участници:Яхт клуб "Кап. Г. Георгиев“



FUNCITY+ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА



12и Август - четвъртък



Час:14:00ч.



Локация:Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина пред х-л Одесос



Събитие:Уникална изложба "Добавена реалност“



Участници:Светослава Косев и Атанас Марков







12и Август - четвъртък



Час:16:00ч.



Локация:Дупката - площад "ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“



Събитие:нсталация "Нишките на града“ за варненци и гостите на града



12и Август - четвъртък



Час:17:00ч.



Локация:Градинката до ВТГ "Г. Ст. Раковски“



Събитие:Графити винил, проект Хепънинг – "Изкуство и социална отговорност“



Участници:Niko CH и екип







12и Август - четвъртък



Час:17:00ч.



Локация:Площадът "Севастопол“ със столиците



Събитие:Инсталационна скулптура "Пяната“, проект – "Изкуство и социална отговорност“



Наталия Николова, Recycle Art Academy







12и Август - четвъртък



Час:17:00ч.



Локация:Пешеходна зона бул. "Княз Борис I“



Събитие:Проект "Намерени думи“ - ще ви намерят случайно..



на Английски, Немски, Френски и Испански език



12и Август - четвъртък



Час:17:30ч.



Локация:Пейката със скулптурата на арх. Дабко Дабков, бул. "Княз Борис I“



Събитие: "Запали искрата, първи стъпки към призванието ти“



Участници:Образователна общност Варна







12и Август - четвъртък



Час:20:00ч.



Локация:Пейката със скулптурата на арх. Дабко Дабков, бул. "Княз Борис I“



Събитие:Стартиране на проекта "Кино по пътя“



12и Август - четвъртък



Час:21:00 – 23:00ч.



Локация:15 екрана на Tunellight и екраните на Happy



Събитие:Дигиталната изложба на открито Varna



Участници:Future Art и Varna Young Art







FUNCITY+ СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ



12и Август - четвъртък



Час:17:00 – 21:00ч.



Локация:Площад "Независимост“



Събитие:Представяне на учебни заведения, НПО и клубове



Участници:ВСУ "Черноризец Храбър“



ПГ "Текстил и моден дизайн“ – Варна



Сдружение "За теб“, Сдружение "Валдорфска



Педагогика за деца, родители и учители“ и Валдорфска арт работилничка "Златни ръчички", Фондация ГЕЯ



Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения



Робопартанс-Училище по роботика



Демонстрация по оказване на долекарска помощ – МБЧК -Варна







FUNCITY+ 13и АВГУСТ ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН



13и Август - петък



Час:18:00ч. ОТКРИВАНЕ ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН



Локация:Площад "Независимост“



Събитие: Най-дългото хоро - "Различни заедно с България в сърцето“



Участници:Гайдарска школа ТРАКИЯ.



Танцов състав Дивни танци",



Клуб "Мераклийски танцов състав",



Школа за народни танци "Колеви“



Балетна формация Зведна дъга



Клуб по акробатичен рокендрол Стар Денс



Kangoo Клуб България



Kangoo Jumps Romania



Клуб за танци Varna Dance Team



Танцова школа МАЛАМБО



Клуб по спортни танци"Денс Моушън Варна"



Клуб по спортни танци "Кристал"



Танцова школа ARTISTIX



Брейк формаци Крейзи форс



Актив зона – зумба с Тони



Актив зона – Тае Бо с Цвети



Латино танци Бачата Сеншуал с Милен и Плами







13и Август - петък



Час:18:30 – 22:00ч.



Локация:Площад "Независимост“



Събитие: Сцена "Независимост“



Участници: 18.30 – 18.35 ч. – Дуо Mirror Dance - Хип-Хоп



18.35 – 18.50 ч.- Вокално студио 9



19.50 – 19.05 ч. - Модно ревю – Старс Академи



19.05 – 20.05 ч.- Възпитаници на музикалният педагог Мила Маврова



20.05 - 21.05 ч. -Сияна Бенчева, Рада Колева – поезия и проза под съпровода на китариста Денис Иванов



Поезия Мишел Девор



21.05 – 21.35 ч.- Възпитаници на вокалния педагог Атанаска Липчева







13и Август - петък



Час:19:00 – 20:30ч.



Локация: Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина



Събитие: КОНЦЕРТ "ВАРНА СИ ТИ – ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА“



Участници:



Клуб по спортни танци"Денс Моушън Варна"



Гайдарска школа Тракия



Танцов състав Дивни танци"



Клуб "Мералийски танцов състав"



Школа за народни танци "Колеви“, Варна с ръководител Георги Колев



Академичният танцов театър "Черноризец Храбър"



Клуб по акробатичен рокендрол Стар Денс



Kangoo Клуб България



Kangoo Jumps Romania



Клуб за танци Varna Dance Team



Танцова школа МАЛАМБО



Клуб по спортни танци "Кристал"



Танцова школа ARTISTIX



Брейк формаци Крейзи форс



Актив зона – зумба с Тони



Актив зона – Тае Бо с Цвети



Жаклин-ориенталски танци







13и Август - петък



Час:20:30 – 23:00ч.



Локация: Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина



Събитие: КОНЦЕРТ "ВАРНА СИ ТИ – ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА“



Участници:



Do - Sho



METRO-LIGHTS



SinDeed



7HE - GOAST



LIL PAFF



АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ



ГАЛИН



Night mode



РОКСКУЛ



ГРУПА ОРИОН – Iва ЕГ







13и Август - петък



Час:19:00 – 21:30ч.



Локация:Морска градина сцена "РАКОВИНА“



Събитие:Възстановка на обичай "Еньовден"



Участници:19:00 – 19:30ч. - Младежи от с. Тополи с ръководител Калинка Ненова



19:30 – 20:30ч. - Възпитаници на вокалния педагог Павлинка Тодорова



20:30 – 21:00ч. - Възпитаници на вокалния педагог Петя Драгнева



21:00 - 21:30ч. - Възпитаници на вокалния педагог Кичка Христова







FUNCITY+ СПОРТ



13и Август - петък



Час:10:00 – 12:00ч.



Локация:Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина



Събитие:Демонстрации и безплатни тренировки с Kangoo



Участници:Kangoo Клуб България



Kangoo Jumps Romania







13и Август - петък



Час: 15:00 – 20:00ч.



Локация:Аквариум – Морска градина



Събитие:Тенис на маса



Участници:СКТМ "Варна 2015“



13и Август - петък



Час: 19:00ч.



Локация: Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина в дясно от слънчевият часовник: Събитие: Открита тренировка по Карате Киокушин



Участници: СК "Ичи Геки“



13и Август - петък



Час: 07:30 – 09:00ч. & 18:00 – 19:00ч.



Локация: Обсерватория – Морска градина



Събитие: Йога



Участници:



07:30 - 09:00 ч.- Кундалини йога и звук с Веси от Адхара



18:00 -19:00ч. - Виняса флоу йога с Тео от "Бикрам Йога Варна“







13и Август - петък



Час: 14:00 – 18:00ч.



Локация: Морска градина – зад р-т "Морско Казино“



Събитие: Стрийт фитнес



Участници: Национално сдружение на сираците в България



13и Август - петък



Час: 17:00 – 20.00ч.



Локация: Алея до Слънчевият часовник – Морска градина



Събитие: Открит урок по стрелба с лък



Участници: СК "Млади Стрелци“



13и Август - петък



Час: 16:00 – 19:00ч.



Локация: Яхт клуб "Кап. Г. Георгиев“ на Морска гара



Събитие: Ветроходство за всеки младеж



Участници: ВК "Синева“



FUNCITY+ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА



13и Август - петък



Час: 14:00ч.



Локация: Площад "Антон Новак“ – вход Морска градина пред х-л Одесос



Събитие: Уникална изложба "Добавена реалност“



Участници: Светослава Косев и Атанас Марков



13и Август - петък



Час: 16:00ч.



Локация: Дупката - площад "ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“



Събитие: Инсталация "Нишките на града“ за варненци и гостите на града



13и Август - петък



Час: 17:00ч.



Локация: Градинката до ВТГ "Г. Ст. Раковски“



Събитие: Графити винил, проект Хепънинг – "Изкуство и социална отговорност“



Участници: Niko CH и екип



13и Август - петък



Час: 17:00ч.



Локация: Площадът "Севастопол“ със столиците



Събитие: Инсталационна скулптура "Пяната“, проект – "Изкуство и социална отговорност“



Участници: Наталия Николова, Recycle Art Academy



13и Август - петък



Час: 17:00ч.



Локация: Пешеходна зона бул. "Княз Борис I“



Събитие: Проект "Намерени думи“ - ще ви намерят случайно..



на Английски, Немски, Френски и Испански език



13и Август - петък



Час: 20:00ч.



Локация: Пейката със скулптурата на арх. Дабко Дабков, бул. "Княз Борис I“



Събитие: Проект "Кино по пътя“



13и Август - петък



Час: 21:00 – 23:00ч.



Локация:



15 екрана на Tunellight и екраните на Happy



Събитие:



Дигиталната изложба на открито Varna



Участници:



Future Art и Varna Young Art



FUNCITY+ СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ



13и Август - петък



Час: 17:00 – 21:00ч.



Локация:



Площад "Независимост“



Събитие: Представяне на учебни заведения, НПО и клубове



Участници:



ВСУ "Черноризец Храбър“



ПГ "Текстил и моден дизайн“ – Варна



Сдружение "За теб“, Сдружение "Валдорфска



Педагогика за деца, родители и учители“ и Валдорфска арт работилничка "Златни ръчички", Фондация ГЕЯ



Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения



Робопартанс-Училище по роботика



Демонстрация по оказване на долекарска помощ – МБЧК -Варна



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНИТЕ СТРАНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА ВЪВ ФЕЙСБУК:



https://www.facebook.com/artfuncity



https://www.facebook.com/newsfuncity



https://www.facebook.com/SPORTFUNcity-112573857743805