Областната администрация - Варна, Регионалното управление на образованието във Варна и Районният център по трансфузионна хематология ще обединят усилия и ще се фокусират върху информираността и образованието на ученици, студенти и млади хора от областта, насочено към формиране на устойчива култура на безвъзмездно и доброволно кръводаряване.Идеята за тази съвместна институционална инициатива бе обсъдена днес на работна среща между ръководителите на трите институции – Андрияна Андреева, Ирена Радева и доктор Мирела Кирякова. Институциите вярват, че компетентната и навременна информация за безопасността и значението на кръводаряването образова и възпитава социално отговорни и добри хора. Бяха обсъдени конкретни идеи затова как темата за доброволното кръводаряване да бъде интегрирана в образователната среда. Ето някои от предложенията:- Информационни кампании, насочени както към младите хора, така и към ръководители и учители от средните училища в областта,- Подготовка на информационни и образователни материали - интерактивни уроци и образователни клипове за ученици /10-12 клас/,- Тематични конкурси за ученическо и младежко творчество,- Изложби и събития с образователна и културна насоченост.Инициативата за това партньорство е своеобразно продължение на безсрочната областна кръводарителна кампания "Дари кръв, спаси живот“, реализирана от ОА – Варна, РЦТХ – Варна и инициативата с "Аз вярвам и помагам“, и е част от регионалната стратегия за младежки политики и обществено здраве.