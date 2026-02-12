Стартира образователна кампания сред младежите във Варна за кръводаряването
Идеята за тази съвместна институционална инициатива бе обсъдена днес на работна среща между ръководителите на трите институции – Андрияна Андреева, Ирена Радева и доктор Мирела Кирякова. Институциите вярват, че компетентната и навременна информация за безопасността и значението на кръводаряването образова и възпитава социално отговорни и добри хора. Бяха обсъдени конкретни идеи затова как темата за доброволното кръводаряване да бъде интегрирана в образователната среда. Ето някои от предложенията:
- Информационни кампании, насочени както към младите хора, така и към ръководители и учители от средните училища в областта,
- Подготовка на информационни и образователни материали - интерактивни уроци и образователни клипове за ученици /10-12 клас/,
- Тематични конкурси за ученическо и младежко творчество,
- Изложби и събития с образователна и културна насоченост.
Инициативата за това партньорство е своеобразно продължение на безсрочната областна кръводарителна кампания "Дари кръв, спаси живот“, реализирана от ОА – Варна, РЦТХ – Варна и инициативата с "Аз вярвам и помагам“, и е част от регионалната стратегия за младежки политики и обществено здраве.
