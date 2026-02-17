Стартира поредица междукултурни събития за българи и украинци във Варна
Събитието събра 30 души – българи и украинци, които общуваха помежду си, обменяха личен опит и поставиха началото на нови познанства и приятелства. В непринудена и позитивна атмосфера участниците имаха възможност да научат повече за културните особености на двете страни и да открият общи теми, които сближават хората отвъд езиковите и националните различия.
"За нас е много вълнуващо да имаме възможност да се опознаем с нови хора в тази приятна и позитивна среда“, споделиха част от присъстващите.
Проектът, стартирал през януари, навлиза в своята активна публична фаза със серия от срещи, работилници и общностни инициативи, насочени към интеграцията и активното участие на местната общност. Целта е офисът на Каритас да се превърне в отворено пространство за споделяне на традиции, култура и житейски истории, както и за изграждане на устойчиви човешки връзки.
През последните години Каритас Варна, част от Каритас Русе, оказва активна подкрепа на бежанци от Украйна – от началото на войната досега – чрез безплатни консултации, социална медиация, съдействие за намиране на работа, неформални занимания за деца, включително подкрепа за деца от аутистичния спектър, както и групи за взаимопомощ, насочени към родители.
Следващата междукултурна среща се планира за месец март, около Международния ден на жената.
