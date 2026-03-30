Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата
©
Детското участие е основен принцип, заложен в Конвенцията на ООН за правата на детето. Той утвърждава разбирането, че младите хора не са просто обекти на грижа, а активни участници в собственото си развитие и закрила. Чрез включването си в обществения живот децата развиват умения, знания и увереност, които подпомагат тяхното израстване и реализиране на пълния им потенциал.
Кандидатури за членове на Съвета могат да бъдат подавани за деца на възраст от 13 до 16 години. Срокът за подаване на документи е до 24 май 2026 г. Кандидатурите могат да бъдат изпращани по електронен път на адрес: obrazovaniemd@varna.bg или по пощата на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" №43, Дирекция "Образование и младежки дейности".
Информация за процедурата, формулярите за кандидатстване, направленията и критериите за участие е публикувана на официалната интернет страница на Държавната агенция за закрила на детето:
https://sacp.government.bg/suvet-na-decata-pravilnik
Постъпилите кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, като в състава ѝ са включени експерт от общинската администрация, представител на местните медии, общински съветник, представител на децата (председател или член на ученически съвет или Младежки общински съвет), както и представител на неправителствена организация и/или социална услуга за деца.
Комисията ще извърши подбор на кандидатите на общинско ниво, след което одобрените предложения от кмета ще бъдат изпратени на областния управител до 15 юни 2026 г.
25.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.