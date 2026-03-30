Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Варна стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Поканата е насочена към директорите на училища във Варна, центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), доставчиците на социални услуги за деца, читалищата, неправителствените организации и всички структури, работещи с деца.

Детското участие е основен принцип, заложен в Конвенцията на ООН за правата на детето. Той утвърждава разбирането, че младите хора не са просто обекти на грижа, а активни участници в собственото си развитие и закрила. Чрез включването си в обществения живот децата развиват умения, знания и увереност, които подпомагат тяхното израстване и реализиране на пълния им потенциал.

Кандидатури за членове на Съвета могат да бъдат подавани за деца на възраст от 13 до 16 години. Срокът за подаване на документи е до 24 май 2026 г. Кандидатурите могат да бъдат изпращани по електронен път на адрес: obrazovaniemd@varna.bg или по пощата на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" №43, Дирекция "Образование и младежки дейности".

Информация за процедурата, формулярите за кандидатстване, направленията и критериите за участие е публикувана на официалната интернет страница на Държавната агенция за закрила на детето:

https://sacp.government.bg/suvet-na-decata-pravilnik

Постъпилите кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, като в състава ѝ са включени експерт от общинската администрация, представител на местните медии, общински съветник, представител на децата (председател или член на ученически съвет или Младежки общински съвет), както и представител на неправителствена организация и/или социална услуга за деца.

Комисията ще извърши подбор на кандидатите на общинско ниво, след което одобрените предложения от кмета ще бъдат изпратени на областния управител до 15 юни 2026 г.