Община Варна стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Поканата е насочена към директорите на училища във Варна, центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), доставчиците на социални услуги за деца, читалищата, неправителствените организации и всички структури, работещи с деца.Детското участие е основен принцип, заложен в Конвенцията на ООН за правата на детето. Той утвърждава разбирането, че младите хора не са просто обекти на грижа, а активни участници в собственото си развитие и закрила. Чрез включването си в обществения живот децата развиват умения, знания и увереност, които подпомагат тяхното израстване и реализиране на пълния им потенциал.Кандидатури за членове на Съвета могат да бъдат подавани за деца на възраст от 13 до 16 години. Срокът за подаване на документи е до 24 май 2026 г. Кандидатурите могат да бъдат изпращани по електронен път на адрес: obrazovaniemd@varna.bg или по пощата на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" №43, Дирекция "Образование и младежки дейности".Информация за процедурата, формулярите за кандидатстване, направленията и критериите за участие е публикувана на официалната интернет страница на Държавната агенция за закрила на детето:https://sacp.government.bg/suvet-na-decata-pravilnikПостъпилите кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, като в състава ѝ са включени експерт от общинската администрация, представител на местните медии, общински съветник, представител на децата (председател или член на ученически съвет или Младежки общински съвет), както и представител на неправителствена организация и/или социална услуга за деца.Комисията ще извърши подбор на кандидатите на общинско ниво, след което одобрените предложения от кмета ще бъдат изпратени на областния управител до 15 юни 2026 г.