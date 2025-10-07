ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартира процедурата за Годишните поименни награди на Община Варна за студенти
Студентите трябва да отговарят на следните условия:
Да имат успех не по-нисък от "много добър" (5,00) през предходната година;
Към момента на подаване на документите да са в редовна форма на обучение за предстоящата учебна година;
Да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или са с отлични изяви на научни форуми;
Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от първи октомври на предходната до първи октомври на текущата година.
Кандидатите представят следните документи:
- формуляр-декларация по образец на Община Варна;
- рецензия на хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;
- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше училище;
- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, посочени във формуляр – декларацията.
Документите се подават в офиса на студентския съвет на съответното висше училище срещу входящ номер.
При непопълнени части от формуляр - декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.
Крайният срок за подаване на документите е 24.10.2025 г.
