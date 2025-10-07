Стартира процедурата за кандидатстване за Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища.Студентите трябва да отговарят на следните условия:Да имат успех не по-нисък от "много добър" (5,00) през предходната година;Към момента на подаване на документите да са в редовна форма на обучение за предстоящата учебна година;Да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или са с отлични изяви на научни форуми;Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от първи октомври на предходната до първи октомври на текущата година.Кандидатите представят следните документи:- формуляр-декларация по образец на Община Варна;- рецензия на хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше училище;- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, посочени във формуляр – декларацията.Документите се подават в офиса на студентския съвет на съответното висше училище срещу входящ номер.При непопълнени части от формуляр - декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.Крайният срок за подаване на документите е 24.10.2025 г.