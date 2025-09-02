До дни ще стартира възстановяването на уличната маркировка около детските градини и училищата във Варна.Дейностите трябва да приключат до началото на новата учебна година, съобщиха от общинската администрация на морския град.От там поясниха, че където хоризонталната пътна сигнализация е все още в гаранция, ще бъде подменена за сметка на фирмите.