Стартира важна дейност по дерета и канали във Варна
Обработките ще се извършват при благоприятни метеорологични условия и след съгласуване с есенното почистване на дъждоприемните шахти, за да се постигне по-висока ефективност на действията. За допълнителен контрол в подлезите ще бъде изградена родентицидна бариера, която ще увеличи процента на т.нар. нокдаун ефект (бързото намаляване на числеността на гризачите). Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, на антикоагулантна основа и са подходящи за третиране на гризачи с индивидуално тегло около 500–600 грама.
В условията на климатичните промени активният сезон за развитие на членестоноги с епидемиологично значение – като комари, кърлежи, бълхи и мухи – обхваща периода от началото на април до края на септември. В тази връзка Общинско предприятие "ДДД“ приключва изпълнението на плановите дезинсекционни дейности, но продължава да работи по подадени сигнали от граждани, посочват от дружеството.
