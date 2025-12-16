Във връзка с подготовката за преминаване към еврото от 27 декември 2025 г. (събота) ще започне поетапна техническа адаптация на машините за продажба на билети (МПБ), разположени както в превозните средства, така и на спирките на обществения градски транспорт на територията на община Варна. Поради извършваните технически дейности ще има временно затруднение при закупуването на билети от тези устройства, съобщават от общинското предприятие ТАСРУД.С цел улеснение на пътниците от предприятието препоръчват използването на мобилното приложение TicketVarna за закупуване на превозни документи, както и закупуването и ползването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт.След привеждането на машините за продажба на билети в съответствие от 1 януари 2026 г. същите ще приемат единствено евро монети и евро центове, като плащането ще се извършва с точна сума и без възможност за връщане на ресто.В духа на празничното посрещане на Новата 2026 година и като жест към жителите и гостите на града, на 31 декември 2025 г. от 22:00 ч. до 03:00 ч. градският транспорт на територията на община Варна ще бъде напълно безплатен, за да се осигури удобно и безопасно придвижване по време на новогодишните празненства, съобщават още от ОП ТАСРУД. Графикът на автобусите и линиите, които ще се обслужват, ще бъдат допълнително оповестени.