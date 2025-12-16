Стартират промени в машините за билети в градския транспорт на Варна
С цел улеснение на пътниците от предприятието препоръчват използването на мобилното приложение TicketVarna за закупуване на превозни документи, както и закупуването и ползването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт.
След привеждането на машините за продажба на билети в съответствие от 1 януари 2026 г. същите ще приемат единствено евро монети и евро центове, като плащането ще се извършва с точна сума и без възможност за връщане на ресто.
В духа на празничното посрещане на Новата 2026 година и като жест към жителите и гостите на града, на 31 декември 2025 г. от 22:00 ч. до 03:00 ч. градският транспорт на територията на община Варна ще бъде напълно безплатен, за да се осигури удобно и безопасно придвижване по време на новогодишните празненства, съобщават още от ОП ТАСРУД. Графикът на автобусите и линиите, които ще се обслужват, ще бъдат допълнително оповестени.
