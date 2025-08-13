Днес – 13 август, започва основният ремонт на част от ул. "Поп Димитър“ в район "Младост“.Предвидени са подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 (кръстовището с ул. "Николай Гяуров") до бул. "Цар Освободител“.От фирмата-изпълнител на обекта направиха уточнението, че по време на ремонтните дейности няма да се извършва подмяна на подземни комуникации и няма да се наложи пълно затваряне на улицата. Достъпът на живущите няма да бъде ограничен.