На 8 ноември 2025 г. (събота) от 18:30 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна ще се състои дебютният клавирен рецитал на пианиста и диригент от Варненска Стефан Бояджиев. Концертът е под надслов "Шедьоври из творчеството на големите композитори – пианисти“ и обещава вечер, изпълнена с музикално вдъхновение и виртуозност.Публиката ще се наслади на произведения от Йохан Себастиан Бах, Лудвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, Франц Лист, Сергей Рахманинов, Клод Дебюси, Сергей Прокофиев, Димитър Ненов и др.Специално участие ще вземат и пианиста Игнасио Апариси и Зорница Стефанова на ударни инструменти. Те също са част от творческия колектив на Държавна опера Варна. Рециталът ще бъде изпълнен на два рояла, а между изпълненията Стефан Бояджиев ще споделя интересни факти за композиторите и тяхното творчество.Входът е свободен, а събитието е част от културния календар на Варна и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура“ към Община Варна по проект на Сдружение "Младежки информационен център“ - Варна.Стефан Бояджиев завършва НУИ "Добри Христов“ в родния си гр. Варна със специалност пиано. Следва в Теоретико – композиторския и диригентски факултет на НМА "Панчо Владигеров“ – гр. София, където профилира хорово и оркестрово дирижиране. Освен концертите с Щатния симфоничен оркестър при НМА, има разнородни изяви и в Музикален театър "Стефан Македонски“, Старозагорска опера, с Пазарджишкия и Врачанския симфонични оркестри, Симфониета – гр. Видин, Софийски духов оркестър. През 2013г. взема магистърска степен по оркестрово дирижиране в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив при Маестро Георги Димитров.От 2013 г. работи като хоров и оркестров диригент в Държавна опера – гр. Варна. Постепенно в репертоара си натрупва оперни, оперетни, балетни и кантатно – ораториални заглавия като: Макбет, Трубадур, Вълшебната флейта, Любовен еликсир, Луд гидия, Царицата на чардаша, Графиня Марица, Веселата вдовица, Българи от старо време, Хубавата Елена, Кармина Бурана, Лешникотрошачката, Жизел, Дон Кихот... Дирижира също и симфонични концерти, оперни и оперетни гали.През 2013 и 2014 г. е солист – пианист на C. Рахманинов – Концерт за пиано и оркестър №2 под съпровода на оркестъра на Варненската опера.Дейността му в родния град включва също и изяви като концертиращ солов и камерен изпълнител, както и акомпанятор на певци и инструменталисти.