Стефан Бояджиев с дебютен клавирен рецитал във Варна
©
Публиката ще се наслади на произведения от Йохан Себастиан Бах, Лудвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, Франц Лист, Сергей Рахманинов, Клод Дебюси, Сергей Прокофиев, Димитър Ненов и др.
Специално участие ще вземат и пианиста Игнасио Апариси и Зорница Стефанова на ударни инструменти. Те също са част от творческия колектив на Държавна опера Варна. Рециталът ще бъде изпълнен на два рояла, а между изпълненията Стефан Бояджиев ще споделя интересни факти за композиторите и тяхното творчество.
Входът е свободен, а събитието е част от културния календар на Варна и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура“ към Община Варна по проект на Сдружение "Младежки информационен център“ - Варна.
Стефан Бояджиев завършва НУИ "Добри Христов“ в родния си гр. Варна със специалност пиано. Следва в Теоретико – композиторския и диригентски факултет на НМА "Панчо Владигеров“ – гр. София, където профилира хорово и оркестрово дирижиране. Освен концертите с Щатния симфоничен оркестър при НМА, има разнородни изяви и в Музикален театър "Стефан Македонски“, Старозагорска опера, с Пазарджишкия и Врачанския симфонични оркестри, Симфониета – гр. Видин, Софийски духов оркестър. През 2013г. взема магистърска степен по оркестрово дирижиране в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив при Маестро Георги Димитров.
От 2013 г. работи като хоров и оркестров диригент в Държавна опера – гр. Варна. Постепенно в репертоара си натрупва оперни, оперетни, балетни и кантатно – ораториални заглавия като: Макбет, Трубадур, Вълшебната флейта, Любовен еликсир, Луд гидия, Царицата на чардаша, Графиня Марица, Веселата вдовица, Българи от старо време, Хубавата Елена, Кармина Бурана, Лешникотрошачката, Жизел, Дон Кихот... Дирижира също и симфонични концерти, оперни и оперетни гали.
През 2013 и 2014 г. е солист – пианист на C. Рахманинов – Концерт за пиано и оркестър №2 под съпровода на оркестъра на Варненската опера.
Дейността му в родния град включва също и изяви като концертиращ солов и камерен изпълнител, както и акомпанятор на певци и инструменталисти.
Още от категорията
/
Зазимиха символ на Варна
08:31
Портних: Кой от управляващата шуробаджанашка компания пълни гушата от превръщането на сърцето на Варна в мазна "бира-скара"
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.