Варненската депутатка Стела Николова скокна срещу ГЕРБ публично. В профила си в социалните мрежи, народният представител от ПП-ДБ се включи с остър коментар относно кризата със сметопочистването във Варна.

Публикуваме цялото изказване на Стела Николова без редакторски корекции от страна на Varna24.bg:

"Сметопочистващата фирма във Варна, за цяла Варна и курортите разполага с 10

/ ДЕСЕТ/ камиона, които трябва да обслужват Варна и курортите./два аварирали/

Кой подписа този договор?

Портних - Герб

КОЙ не предвиди, че за 6 години градът и населението ще растат, а броят контейнери ще остава същият?

ПОРТНИХ, Герб и бившият председател на ОбС - Варна Тодор Балабанов.

Кой е виновен за настоящата ситуация?

А?

Да мълчите вие от Герб, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!

Искам да припомня и за кризата с боклука през лятото на 2021г., когато цяла седмица не беше извозвана сметта.

Искам да припомня и за фекалната тръба, за скъсването на която скриха цели 8 месеца."