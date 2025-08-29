Варненската депутатка Стела Николова скокна срещу ГЕРБ публично. В профила си в социалните мрежи, народният представител от ПП-ДБ се включи с остър коментар относно кризата със сметопочистването във Варна."Сметопочистващата фирма във Варна, за цяла Варна и курортите разполага с 10/ ДЕСЕТ/ камиона, които трябва да обслужват Варна и курортите./два аварирали/Кой подписа този договор?Портних - ГербКОЙ не предвиди, че за 6 години градът и населението ще растат, а броят контейнери ще остава същият?ПОРТНИХ, Герб и бившият председател на ОбС - Варна Тодор Балабанов.Кой е виновен за настоящата ситуация?А?Да мълчите вие от Герб, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!Искам да припомня и за кризата с боклука през лятото на 2021г., когато цяла седмица не беше извозвана сметта.Искам да припомня и за фекалната тръба, за скъсването на която скриха цели 8 месеца."