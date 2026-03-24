"Ще има ли вода за Варна? Ще бъдат ли на воден режим южните квартали на града?" Този сериозен въпрос повдигна народният представител от ПП-ДБ Стела Николова и споделя че заедно с Антон Тончев е потърсила информация от ВиК и общината какви действия са предприети.По думите на Николова стъпките са 2 и едната зависи от държавата, а другата от общината.1. Трябва да бъде осъществен проект за увеличаване на капацитета на тръбата, захранваща Варна от Девненските извори.2. Общината да извърши проучване, което вече е поръчано, за да се изградят необходимите съоръжения за водоснабдяване и канализация в южните райони на града."Ще настояваме за финансиране за проекта за Девненските извори да бъде заложено в следващия държавен бюджет.За южните квартали общината може да кандидатства с проект по общинската програма когато е готова, което обозримо може да се случи догодина най-рано.Годините безхаберие поставят Варна в тежка ситуация, тъй като водопроводът от язовир "Камчия" е на 70 години.В тази връзка е добре гражданите да са наясно, че присъединяване към водопровод и канализация на новостроящи се жилищни сгради в южните райони до изграждането на тези два проекта няма да бъде извършвано от ВиК.", кометира в още в профиала си Николова.