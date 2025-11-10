Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
Средствата, които са предоставени по споразумение между Община Варна и държавата, са за текущи ремонти на държавна инфраструктура. Те са около 100 000 лв, за цяла година и не обхващат само Аспаруховия мост, т.е., те са повече от недостатъчни. АПИ си имат бюджет и парите за ремонта на съоръжението трябва да дойдат именно от там.
По думите на варненския депутат, след като държавата е имала волята да извърши рехабилитация на всички мостови съоръжения по републиканската пътна мрежа, редно е същото отношение да има и към Аспарухов мост. Николова допълни, че това е стратегическа инфраструктура, която не само свързва хората от града, но и Южна със Северна България край морето. "Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна и инфраструктурата, на която тя е собственик“- допълни тя. Депутатът от ПП/ДБ изрази оптимизъм за решаване на проблема с оглед факта, че варненски народни представители от ГЕРБ са се включили в инициативата за среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Стела Николова допълни, че ще направи всичко по силите си, срещата между 16-те депутати от 3-ти МИР и ресорния министър да бъде осъществена, тъй като не може извиненията с обследване на цялата конструкция на съоръжението да отлагат спешния ремонт на пътното платно.
Стела Николова заяви още, че в последващ етап, тролейбусните стълбове по пешеходната част на Аспаруховия мост могат и трябва да бъдат премахнати, като в момента, при наличието на електрически автобуси нищо не налага използването на тролейбуси преминаващи по това съоръжение. "Дори и обаче те да останат, има възможност превозните средства да преминават моста, без да са включени в мрежата“- допълни варненския депутат.
По темата за пристанище Варна депутатът от "Да, България“ заяви, че все още не е известно да има действащ генерален план. Министърът на транспорта е отговорил на нейно питане, че концесия на порта ще се случи, след като се получи доклад на Световната банка. Николова допълни, че тя има различна информация по темата, но надеждата е, наистина за концесия да кандидатстват стратегически инвеститори, които да проявят интерес. Тази надежда обаче контрастира на начина, по който се е провело заседанието на енергийната комисия в края на работната седмица, каза тя и допълни, че е е скептична по начина, по който управляващите са "решили“ проблема със "Лукойл Нефтохим“. "Това заседание показа, че няма желание у нас да присъстват престижни инвеститори, а по-скоро се търси начин за заграбване на активи“- каза Стела Николова.
