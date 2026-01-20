Стела Николова: Прабългарското селище "Фанагория" се намира на държавна земя
Публикуваме изказването на Николова без редакторска намеса от страна Varna24.bg:
По повод пожара на прабългарското селище в Аспарухово информацията, която получих е:
Прабългарското селище се намира на държавна земя, която е предоставена за стопанисване на общината. През 2001г. или 2003г. парцелът е предоставен с договор за 3 години на фондация " Царство България". След изтичането на срока на договора няма подновяване.
Това е от правна страна.
По неофициална информация служителят на фондацията, който е бил на място не се е обадил на 112 при възникване на пожара.
Сигнал е подаден малко преди 03.00ч. от една дама, а след това е уведомен и районния кмет. Пожарникарите са пристигнали на място, имали са вода, но пожарът вече е бил огромен. Загинали са 7 кончета, а 4 са били спасени. Конете се ползваха за рехабилитация на деца с увреждания.
Ще настоявам и следя за пълно и безпристрастно разследване.
Ако има умишлени действия загиналите животни ще тежат на съвестта на извършителите, но се надявам да не съществуват такива изверги.
Правоохранителните органи са длъжни да извършат обективно и всестранно разследване.
Очакваме резултати.
Припомняме, че през 2024 година бе съобщено, че конната база ще бъде премахната от парка в кв. "Аспарухово" заради изтекло разрешение.
Селището е без разрешение за поставяне на преместваеми обекти по силата на Закона за устройство на територията и вече е незаконно, каза тогава кметът на Варна Благомир Коцев по време на сесия на Общинския съвет. Той разсея съмненията на местни депутати, че има инвестиционни намерения за терена.
