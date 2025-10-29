ЗАРЕЖДАНЕ...
Стела Николова: Ремонтът на Аспарухов мост трябва да е приоритет за държавата
Публикуваме думите на Николова без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
Попитах министъра на регионалното развитие кога най-сетне АПИ ще започне ремонт на Аспарухов мост.
Очевидно от отговора става ясно, че за държавата това не е приоритет.
Същевременно две новини бият на очи.
Вероятното стартиране на строителството на магистрала "Черно море" от догодина, за която се предвижда връзка с "Хемус" с мост до гр.Белослав и отпускането на 24 милиона от държавата на община Белослав за нов ферибот. С това не искам да кажа, че Белослав не трябва да получи средства, а че ако има мост там ферибота ще стане излишен, но пък на Варна е много необходима някаква алтернатива на Аспарухов мост, на който става ад при катастрофа. Още повече, че по Общ устройствен план Варна трябва да расте на юг.
Вчера ми се обади председателят на общинския съвет г-н Димитров, за да ме покани на работна група, сформирана към ОбС- Варна за ремонта на Аспарухов мост.
Разбира се, че ще участвам в тази работна група и ще продължа да настоявам пред регионалния министър, че ремонтът на моста трябва да е приоритет за държава, защото за разлика от Белослав Варна няма изгледи да има алтернатива на единствената си връзка с южните квартали и южна България.
