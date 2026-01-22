Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Утре ще подготвя сигнал до прокуратурата за безстопанственост." Това заяви народният представител Стела Николова от "Да, България". 

До решението й се е стигнало след като част от фасадата на емблематична къща в центъра на Варна рухна върху паркиран автомобил, а инцидентът като по чудо се размина без пострадали.

Стела Николова заяви още: 

Община Котел, която е собственик на паметник на културата във Варна, въпреки инвеститорски интерес да се възстанови сградата не предприе действия и вече е за прокурор.

Министерство на културатата след мой въпрос издаде предписания и останахме до там.

Не! Не съм съгласна Варна да губи разкошни сгради, заради безхаберие, което е престъпление.

Същото се отнася и за Турската баня/ шедьовър на Дабко Дабков/ с основна собственост на ТИМ, но и с дял на община Варна.

Надявам се, че Благомир Коцев ще защити архитектурното наследство на Варна.