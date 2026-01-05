Иван Портних. Отново повод бе пристанището "Карантината" в Аспарухово.
Стела Николова написа:
"14 000 000.00 / милиона/ лева се похарчиха за "Карантината" . От тях 3.4 милиона евро са по европрограма, а останалите са от данъците на варненци.
Подсъдимият Иван Портних днес се изказал, че общинската администрация не направила усилие да отдели още 300 000 лв., за да поправи новопостроеното пристанище, в което децата могат да се къпят сами.
Пристанище "Карантината" е курдисано в общинското предприятие "Паркинги и синя зона" и докато варненци чакат буферни паркинги с парите от зоната бившият кмет реве по медиите, че не се поправя пристанището с парите от зоната , което той построи в последния си мандат.
Твърди, че нарочно не се дълбае, за да се използва политически.
Използвам възможността да ви питам, варненци, вие съгласни ли сте с парите от синята зона да се дълбае или ремонтира "Карантината" , защото за кой ли път ще платим за това?"
Изказването на Стела Николова е публикувано без редакторска намеса от страна на Varna24.bg.
