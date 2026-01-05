Сподели close
Нароният представител на "Да, България", Стела Николова за пореден път влезе в словесна атака с екс-кмета на Варна, Иван Портних. Отново повод бе пристанището "Карантината" в Аспарухово.

Стела Николова написа: 

"14 000 000.00 / милиона/ лева се похарчиха за "Карантината" . От тях 3.4 милиона евро са по европрограма, а останалите са от данъците на варненци.

Подсъдимият Иван Портних днес се изказал, че общинската администрация не направила усилие да отдели още 300 000 лв., за да поправи новопостроеното пристанище, в което децата могат да се къпят сами.

Пристанище "Карантината" е курдисано в общинското предприятие "Паркинги и синя зона" и докато варненци чакат буферни паркинги с парите от зоната бившият кмет реве по медиите, че не се поправя пристанището с парите от зоната , което той построи в последния си мандат.

Твърди, че нарочно не се дълбае, за да се използва политически.

Използвам възможността да ви питам, варненци, вие съгласни ли сте с парите от синята зона да се дълбае или ремонтира "Карантината" , защото за кой ли път ще платим за това?"

Изказването на Стела Николова е публикувано без редакторска намеса от страна на Varna24.bg.