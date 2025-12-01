Иван Портних от ГЕРБ отива на съд, след като Европейската прокуратура обвини него и бившия областен управител Стоян Пасев за за фалшификация на документи в стремеж да получат 3.4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище, стана ясно днес.
Сигналът до европейското правосъдие е бил подаден от народния представител и част от ръководството на “Да, България" Стела Николова.
“Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им", категорична бе Николова, която е и бивш общински съветник.
Депутатът от ПП-ДБ припомни, че само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично застана рамо до рамо с обвиняемия Портних, въпреки сериозните съмнения, че бившият кмет е замесен в корупционно престъпление.
“Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим да постигнем този стандарт на правораздаване, вместо да разчитаме някой друг да ни свърши работата. За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери", подчерта още Николова.
Варненката припомни, че довечера в редица български градове с Варна и София начело се организира протест срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата им коалиция.
“Призовавам хората да излязат смело и да заявят, че с управленските шашми и кражби от собствения им джоб е свършено окончателно. Десетки хиляди хора не могат и няма да търпят това безобразие нито ден повече!", заключи Николова.
Стела Николова е подала сигнала срещу Портних към Европрокуратурата
©
Още по темата
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
14:30
Още от категорията
/
Вижте времето във Варна
30.11
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Вижте времето във Варна
08:48 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.