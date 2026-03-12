Депутатът Стела Николова с последна информация за предстоящия ремонт на Аспарухов мост.Народният представител от "Да, България" съобщи, че е провела разговор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.Скъпи варненци,Днес разговарях с МРРБ, за да разбера докъде е стигнало обследването на Аспарухов мост, което трябваше да е готово към края на март по обещания на предишния министър.За съжаление договорът е сключен само преди месец и има срок 3 месеца.След приключването на обследването ще започне процедурата за възлагане на ремонта.Ще продължа да напомням и настоявам и пред служебния кабинет това да е приоритет за министерството на регоналното развитие, за да има шанс ремонт да се почне в края на тази или началото на следващата година.