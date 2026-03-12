Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Депутатът Стела Николова с последна информация за предстоящия ремонт на Аспарухов мост.

Народният представител от "Да, България" съобщи, че е провела разговор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Стела Николова каза още:

Скъпи варненци,

Днес разговарях с МРРБ, за да разбера докъде е стигнало обследването на Аспарухов мост, което трябваше да е готово към края на март по обещания на предишния министър.

За съжаление договорът е сключен само преди месец и има срок 3 месеца.

След приключването на обследването ще започне процедурата за възлагане на ремонта.

Ще продължа да напомням и настоявам и пред служебния кабинет това да е приоритет за министерството на регоналното развитие, за да има шанс ремонт да се почне в края на тази или началото на следващата година.