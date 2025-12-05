Сподели close
Народният представител от "Продължаваме промяната – Демократична България“ Стела Николова отново влезе в спор с ексмета на Варна, Иван Портних. Припомняме, че именно Николова подаде сигнал към Европрокуратурата

срещу бившия градоначалник.

След последвалата реакция от страна на Портних, Николова написа в профила си:

"Иван Портних миналата година твърдеше, че няма предявени обвинения срещу него от Европейската прокуратура.

Оказа се, че даже си е платил гаранцията по тези обвинения.

Днес журналисти сравняват две производства за обвиненията срещу Иван Портних за измама за 3.4 милиона евро и Благомир Коцев, обвинен, че Пламенка Димитрова не е спечелила обществена поръчка и се почувствала заплашена.

Бившият кмет Иван Портних днес публикува постановлението за привличането му като обвиняем, заедно с личните си данни, за което миналата година твърдеше, че не съществува.

Изводите оставям на вас.

Няма да коментирам грозните нападки по мой адрес от Портних.

Като български гражданин съм длъжна да сезирам правоохранителните органи за нарушения, които може да са престъпления. Спазила съм дълга си като гражданин и съм подала сигнал за евентуално престъпление след множество публикации в медиите по темата за "Карантината". В медии, които авторът не крие името си.

Жалко, че Варненска окръжна прокуратура не работи като европейската и делото за фекалната тръба буксува и защото Портних не може да бъде открит от призовкарите.

Ще продължа да настоявам като сигналоподател за фекалната тръба да бъде внесено обвинение, след като съдът написа пътна карта на прокуратурата как да стане това.

Цялото изказване на Стела Николова е публикувано от Varna24.bg без редакторски промени.