поредната авария на тръбопровода във Варненското езеро през вчерашния ден. Народният представител не пропусна да коментира последните събития.
Публикуваме изказването на Стела Николова без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
Фекалната тръба отново се скъса, защото още не е заровена, а не е заровена, защото държавата обеща, но не дава пари това да се случи.
За сметка на това варненската прокуратура упорито 2 пъти се опитва да прекрати производството срещу Иван Портних за спукването , замърсяването и това, че 8 месеца криха за него, но съдът неотклонно им казва, че трябва да внесат обвинителен акт и чак "пътна карта" им написа единият състав.
Неглижирането на Варна от държавата се вижда и от Млечния път.
Даже за всеки случай ни държат и кмета в ареста.
Пълно безобразие!
Ще попитам къде са парите за ремонта на тръбата и защо не ги дават.
За варненската прокуратура като за умрелите добро или нищо - НИЩО!
Актуални теми
Стефанов 24
преди 19 мин.
Тази патка дето много се е загрижила за истината ,за Варна ,за... Да вземе да поппита в София: кой идоит преди години е подписал приемането на този тръбопровод?? Същия НЕ Е направен по проекта-тръбата е оставена по дъното ,а е трябвало да е заровена на 3м. под него!!! Защо този ненормалник не го съдят? Даже не споменават и името му!? Подпис на предния кмет НЯМА под нито един документ! Лъжливи дребни човечета от ПП,дошли на влас в нарушение на Конституцията!
