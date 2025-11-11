Сподели close
Депутатът Стела Николова изказа публично своето недоволство. Поводът бе поредната авария на тръбопровода във Варненското езеро през вчерашния ден. Народният представител не пропусна да коментира последните събития.

Публикуваме изказването на Стела Николова без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:

Фекалната тръба отново се скъса, защото още не е заровена, а не е заровена, защото държавата обеща, но не дава пари това да се случи.

За сметка на това варненската прокуратура упорито 2 пъти се опитва да прекрати производството срещу Иван Портних за спукването , замърсяването и това, че 8 месеца криха за него, но съдът неотклонно им казва, че трябва да внесат обвинителен акт и чак "пътна карта" им написа единият състав.

Неглижирането на Варна от държавата се вижда и от Млечния път.

Даже за всеки случай ни държат и кмета в ареста.

Пълно безобразие!

Ще попитам къде са парите за ремонта на тръбата и защо не ги дават.

За варненската прокуратура като за умрелите добро или нищо - НИЩО!