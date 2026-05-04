'Днес бях на автогарата във Варна, за да подкрепя човешки права. Няма значение кой е клиентът, не може да се отказва обслужване на украинци, защото служителката не ги харесва.

Чест и почитания за екипа полицаи, които отиват там и владеят руски език. Купуват на Анна билет и я питат дали има нужда от друга помощ! Днес тя отново плачаше преживявайки унижението да й откажат да й продадат билет.

Служителката днес отричаше всичко. Управителят каза, че ще направят проверка, но записите от камерите са изтрити преди два дни. Удобно!" Това заяви депутатът на "ДА, България", която днес отиде на Автогара-Варна, за да провери лично сигнал от страна на украинката Анна Соколенко, която твърди, че служителка е отказала да й продаде билет с думите "За украинци никога няма места!“.

"Билет са й купили полицаите. Недопустимо е! Тя нямаше да извика полиция ако не се чувстваше обидена, дескриминирана и не продължаваше да плаче", коментира още Николова във връзка със Соколенко.

'Искаме да видим и двете страни на нещата", коментира Димитър Атанасов. директор на Автогара-Варна. Той допълни, че вече е провел разговор със Соколенко и Николова, а сега предстои разговор и с конкретната служителка, за която Соколенско твърди, че й е отказала билет.

