Стогодишен юбилей, отбелязан с дарение за историята на фара на нос Галата
©
Г-жа Якимова е дъщеря на Георги Георгиев, най-дългогодишния пазител на емблематичния за Българското Черноморие фар на нос Галата. Днешното дарение, включващо уникални снимки, е естествено продължение на нейната дългогодишна съпричастност към каузата на Военноморския музей. През 2011 г. тя предостави архив, който се превърна в един от източниците за изследване на фаровата история.
В емоционален разговор оживяха още мили спомени от детството и годините, прекарани край фара. В знак на признателност директорът на Музея д-р Мариана Кръстева ѝ връчи дарителско свидетелство и екземпляр от книгата "Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по българското крайбрежие (1878 – 2018)“, която има особена сантиментална стойност за г-жа Якимова, тъй като изображения от първото ѝ дарение намират място на страниците ѝ.
Век след рождението си, Дочинка Якимова обвързва личния си празник с каузата да съхрани паметта. Споделянето на семейните спомени с обществото в такъв личен момент е доказателство, че светлината на фара, пазена от родителите ѝ, продължава да свети. Със своя ярък пример столетницата, която отново прекрачи прага на Музея, за да предаде исторически свидетелства, отправя и вдъхновяващо напомняне за значението на личния принос в опазването на националното ни наследство. Благодарим ѝ, че предаде част от своята семейна история за бъдещите поколения!
