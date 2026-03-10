Престъпление срещу интелектуалната собственост е основанието за образуваното досъдебно производство, преди дни.Служители на "Икономическа полиция“ и представители на патентното ведомство са установили и иззели 900 артикула – дрехи, обувки, чанти, колани на стойност около 100 000 евро. Стоката, която са открили била с лого и надписи на защитени търговски марки, а нямали документ за произход и разрешение от притежателите на изключителното право за разпространение.Случилото се е станало в търговски обект, в централната част на Варна.