Стоманен стълб на тролейбусния автотранспорт пропадна в "Аспарухово"
От районното кметство информират, че при направената на място проверка е установено следното: поради проявена небрежност при извършване на изкопни работи по изграждането на строеж "Многофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване – гаражи и подземно застрояване" на бул. "Народни будители" №41 в кв. "Аспарухово", извършвани от изпълнителя на строително-монтажните работи "ВОЛК СТРОЙ" ООД и по негова вина, вследствие подкопаване на бетоновия фундамент на стълба, същият е пропаднал в дъното на изкопа. Мястото е обезопасено на този етап със сигнални конуси и лента.Движението на тролейбусите няма да бъде преустановявано потвърдиха от "Градски транспорт" ЕАД. По техни данни, стълбът е разкачен от захранващите проводници на контактната мрежа, които по първоначални данни не са прекъснати или увредени.
В момента тротоарът пред строителния обект е негоден за преминаване от пешеходци, тъй като е пропаднала част от тротоарната настилка пред входа на обекта. Изпълнителят е поел устно ангажимент да го възстанови, както и да предприеме необходимите и действия по отстраняването на стълба от изкопа на строежа и транспортирането му до посочено от "Градски транспорт" място.
При проверката е установено още, че изкопът по границата с ул. "Народни будители" не е укрепен по никакъв начин, тъй като стоманобетонните стени под кота нула, част от конструкцията на сграда, все още не са изградени, а други мерки не са предписани и предприети, допълват от районната администрация. На място не са положени трайни геодезически знаци, които да обозначават трасировката на имота и по които да се съди в обхвата на кой конкретен имот попада стълбът. За случая ще бъде сигнализирана и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК). За допуснатите нарушения ще бъдат наложени санкции.
