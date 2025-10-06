Поради вторична авария на магистрален водопровод, абонатите от местност Боровец ще останат без вода до отстраняване на аварията, съобщиха от ВиК-Варна, като поясняват, че при наличието на допълнителна информация в хода на работния процес, ще бъде публикувана в сайта.До около 17 часа част от абонатите в кв."Изгрев" около ул."Минзухар", също ще бъдат без вода.Същият проблем, но до около 20 часа, ще има и в местностите Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, Ален мак, както и част от курортния комплекс Чайка (да не се бърка с квартал "Чайка").До около 15 часа часа пък без вода ще са част от абонатите в кв."Възраждане" 1-ви микрорайон, около ул."Ана Феликсова" , както и в част от село Тополи.