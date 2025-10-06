ЗАРЕЖДАНЕ...
Стотици без вода днес във Варна
До около 17 часа част от абонатите в кв."Изгрев" около ул."Минзухар", също ще бъдат без вода.
Същият проблем, но до около 20 часа, ще има и в местностите Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, Ален мак, както и част от курортния комплекс Чайка (да не се бърка с квартал "Чайка").
До около 15 часа часа пък без вода ще са част от абонатите в кв."Възраждане" 1-ви микрорайон, около ул."Ана Феликсова" , както и в част от село Тополи.
