Образователната кампания на ЕНЕРГО-ПРО "Включи ума, изключи опасността!“ продължава да среща голям интерес сред децата и учителите. С посещения в ОУ "Д-р Петър Берон“, с. Приселци и ДГ "Детско градче“ във Варна приключи първият етап от присъствените занятия, които екипът на компанията проведе в морската столица.По време на интерактивните уроци децата научиха повече за безопасното използване на електричеството у дома, в училище и навън. Заниманията преминаха под формата на разговор, игра и визуални задачи, които помогнаха на малките участници по-лесно да разпознават потенциално опасни ситуации.Особено голям интерес предизвикаха упражненията, в които децата трябваше да открият разликите между две картинки и да посочат рисковите ситуации. В рамките на проведените до момента присъствени занятия във Варна кампанията достигна до повече от 400 деца от детски градини и начални класове, които активно се включиха в обучението. В края на уроците участниците получиха сертификат "Герой по безопасността“, а най-малките – книжки за оцветяване и образователни материали.Кампанията "Включи ума, изключи опасността!“ има за цел по достъпен и интересен начин да запознае децата с основните правила за безопасно използване на електричество. Инициативата се реализира чрез интерактивни уроци, образователни материали и участие на специално създадените герои на кампанията – Токчо и Светкавичка.Като част от кампанията ЕНЕРГО-ПРО проведе и онлайн уебинар за учители от различни населени места, по време на който бяха представени образователните материали и практически насоки за провеждане на уроците по безопасно използване на електричеството.След приключването на посещенията във Варна инициативата продължава в други градове в страната. До края на учебната година предстоят още срещи с ученици и деца от детски градини, както и провеждане на обучения с предоставените образователни материали.