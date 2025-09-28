ЗАРЕЖДАНЕ...
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа на Морската градина
Припомняме, че България игра на финал срещу Италия за пръв път от 55 години. Българският национален отбор игра достойно и спечели сребърния медал на Световното първенство. България и Белгия са единствените държави, които взеха гейм на новия световен шампион в надпреварата.
Емоцията на феновете край Морската градина бе огромна, а подкрепата – безусловна.
