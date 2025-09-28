Стотици варненци се събраха пред входа на Морската градина, до Слънчевия часовник, за да гледат на живо на голям екран финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.Припомняме, че България игра на финал срещу Италия за пръв път от 55 години. Българският национален отбор игра достойно и. България и Белгия са единствените държави, които взеха гейм на новия световен шампион в надпреварата.Емоцията на феновете край Морската градина бе огромна, а подкрепата – безусловна.