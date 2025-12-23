С UV детектори за разпознаване на фалшиви банкноти се снабдиха бакалии в морската столица, видя репортер наКасиерките проверяват чинно всяка банкнота с номинал над 10 лева. Това бави работата, но собствениците на търговските обекти си гарантират, че няма да попаднат фалшификати при тях."Преди месеци на колежката са ѝ пробутали фалшиви 50 лева. Трябваше да ги извади от джоба си, за да приключи касата в край на смяната. Така тя бе на загуба, а с тези машинки поне се гарантира някаква сигурност“, обясниха касиерки.Те допълват, че след влизането на България в Еврозоната и с повече евробанкноти, спрямо българските левчета, може да зачестят и опитите за измама, тъй като масово хората не познават защитните средства за общата европейска валута.